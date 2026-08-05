The Shards
The Shards
Rabbit Hole
Rabbit Hole
Zhong Creator Essentials
Zhong Creator Essentials
ZHC Creator Essentials
ZHC Creator Essentials
Not Her First Rodeo
Not Her First Rodeo

Teen Shows

Watch Teen Shows with any Hulu plan starting at $11.99/month
 
Teen Shows
The ShardsTVMA • Drama, Crime • TV Series (2026)
Rabbit HoleTVPG • Teen, Kids • TV Series (2026)
Zhong Creator EssentialsTVPG • Teen, Reality • TV Series (2026)
ZHC Creator EssentialsTVPG • Teen, Reality • TV Series (2026)
Not Her First RodeoLatino, Reality • TV Series (2025)
Gilmore GirlsTV14 • Drama, Comedy • TV Series (2000)
Run the BurbsTV14 • Comedy • TV Series (2022)
Big BoysInternational, LGBTQ+ • TV Series (2022)
Little Fires EverywhereTVMA • Black Stories, Drama • TV Series (2020)
SpellboundTVPG • Family, Drama • TV Series (2023)
Dance Moms: A New EraReality, Dance • TV Series (2024)
Wayne Brady: The Family RemixTV14 • Black Stories, Reality • TV Series (2024)
Dress My TourCompetition, Reality • TV Series (2024)
Dimension 404TV14 • Teen, Science Fiction • TV Series (2017)
Dawson's CreekTV14 • Drama, Teen • TV Series (1998)
Royal Rules of OhioTV14 • Black Stories, Documentaries • TV Series (2024)
DinosaurTVMA • International, Drama • TV Series (2024)
Such Brave GirlsTVMA • International, Drama • TV Series (2023)
Kyle XYTV14 • Drama, Teen • TV Series (2006)
GleeTV14 • Drama, Music • TV Series (2009)
Skins UKTVMA • Drama, International • TV Series (2007)
The FostersTV14 • Drama, Teen • TV Series (2013)
Switched at BirthTV14 • Family, Teen • TV Series (2011)
Utopia FallsTVPG • LGBTQ+, Black Stories • TV Series (2020)
The O.C.TV14 • Drama, Romance • TV Series (2003)
The D'Amelio ShowTV14 • Reality • TV Series (2021)
Grown-ishTV14 • Black Stories, Teen • TV Series (2018)
Sabrina: The Teenage WitchTVG • Fantasy, Family • TV Series (1996)
Light as a FeatherTV14 • Drama, Teen • TV Series (2018)
The Bold TypeTV14 • Black Stories, Drama • TV Series (2017)
Full HouseTVG • Family, Sitcom • TV Series (1987)
Good TroubleTV14 • Drama • TV Series (2019)
Veronica MarsTV14 • Drama, Teen • TV Series (2019)
SirenTV14 • Fantasy, Drama • TV Series (2018)
One Tree HillTV14 • Teen, Drama • TV Series (2003)
Catfish: The TV ShowTVPG • Teen, Reality • TV Series (2012)
America's Next Top ModelTV14 • Teen, Reality • TV Series (2003)
The Secret Life of the American TeenagerTV14 • Drama, Teen • TV Series (2008)
ShadowhuntersTV14 • Fantasy, Drama • TV Series (2016)
Baby DaddyTV14 • Teen, Comedy • TV Series (2012)
GreekTV14 • Drama, Teen • TV Series (2007)
Everything's Gonna Be OkayTV14 • Drama, Comedy • TV Series (2020)
Love, VictorTV14 • LGBTQ+, Latino • TV Series (2020)
Cruel SummerTV14 • Thriller, Drama • TV Series (2021)
Reservation DogsTVMA • Drama, Crime • TV Series (2021)