hulu
START YOUR FREE TRIAL
Log In
The Shards
Rabbit Hole
Zhong Creator Essentials
ZHC Creator Essentials
Not Her First Rodeo
Teen Shows
Watch Teen Shows with any Hulu plan starting at
$11.99/month
SIGN UP NOW
Teen Shows
The Shards
TVMA • Drama, Crime • TV Series (2026)
Rabbit Hole
TVPG • Teen, Kids • TV Series (2026)
Zhong Creator Essentials
TVPG • Teen, Reality • TV Series (2026)
ZHC Creator Essentials
TVPG • Teen, Reality • TV Series (2026)
Not Her First Rodeo
Latino, Reality • TV Series (2025)
Gilmore Girls
TV14 • Drama, Comedy • TV Series (2000)
Run the Burbs
TV14 • Comedy • TV Series (2022)
Big Boys
International, LGBTQ+ • TV Series (2022)
Little Fires Everywhere
TVMA • Black Stories, Drama • TV Series (2020)
Spellbound
TVPG • Family, Drama • TV Series (2023)
Dance Moms: A New Era
Reality, Dance • TV Series (2024)
Wayne Brady: The Family Remix
TV14 • Black Stories, Reality • TV Series (2024)
Dress My Tour
Competition, Reality • TV Series (2024)
Dimension 404
TV14 • Teen, Science Fiction • TV Series (2017)
Dawson's Creek
TV14 • Drama, Teen • TV Series (1998)
Royal Rules of Ohio
TV14 • Black Stories, Documentaries • TV Series (2024)
Dinosaur
TVMA • International, Drama • TV Series (2024)
Such Brave Girls
TVMA • International, Drama • TV Series (2023)
Kyle XY
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2006)
Glee
TV14 • Drama, Music • TV Series (2009)
Skins UK
TVMA • Drama, International • TV Series (2007)
The Fosters
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2013)
Switched at Birth
TV14 • Family, Teen • TV Series (2011)
Utopia Falls
TVPG • LGBTQ+, Black Stories • TV Series (2020)
The O.C.
TV14 • Drama, Romance • TV Series (2003)
The D'Amelio Show
TV14 • Reality • TV Series (2021)
Grown-ish
TV14 • Black Stories, Teen • TV Series (2018)
Sabrina: The Teenage Witch
TVG • Fantasy, Family • TV Series (1996)
Light as a Feather
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2018)
The Bold Type
TV14 • Black Stories, Drama • TV Series (2017)
Full House
TVG • Family, Sitcom • TV Series (1987)
Good Trouble
TV14 • Drama • TV Series (2019)
Veronica Mars
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2019)
Siren
TV14 • Fantasy, Drama • TV Series (2018)
One Tree Hill
TV14 • Teen, Drama • TV Series (2003)
Catfish: The TV Show
TVPG • Teen, Reality • TV Series (2012)
America's Next Top Model
TV14 • Teen, Reality • TV Series (2003)
The Secret Life of the American Teenager
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2008)
Shadowhunters
TV14 • Fantasy, Drama • TV Series (2016)
Baby Daddy
TV14 • Teen, Comedy • TV Series (2012)
Greek
TV14 • Drama, Teen • TV Series (2007)
Everything's Gonna Be Okay
TV14 • Drama, Comedy • TV Series (2020)
Love, Victor
TV14 • LGBTQ+, Latino • TV Series (2020)
Cruel Summer
TV14 • Thriller, Drama • TV Series (2021)
Reservation Dogs
TVMA • Drama, Crime • TV Series (2021)