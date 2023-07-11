In 2242, Kanata meets Noir, a Magus who lost her memories; Kanata wants to become a Drifter and partners up with Noir to learn how to become one.more
In 2242, Kanata meets Noir, a Magus who lost her memories; Kanata...More
Starring: Takeo OtsukaAoi KogaNagisa Aoyama
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In 2242, Kanata meets Noir, a Magus who lost her memories; Kanata wants to become a Drifter and partners up with Noir to learn how to become one.
Starring: Takeo OtsukaAoi KogaNagisa AoyamaYusuke KobayashiFuminori Komatsu
About this Show
Synduality Noir
In 2242, Kanata meets Noir, a Magus who lost her memories; Kanata wants to become a Drifter and partners up with Noir to learn how to become one.
Starring: Takeo OtsukaAoi KogaNagisa AoyamaYusuke KobayashiFuminori Komatsu