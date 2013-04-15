About this Show

El Señor de los Cielos

Aurelio Casillas está determinado a ser el más grande, el único, el hombre que ocupe el lugar de Pablo Escobar Gaviria. Y le sobran la ambición, la inteligencia y la pasión para lograrlo. Sus negocios marchan mejor que nunca. Tiene dinero, mujeres y poderosas conexiones. El mundo está casi a sus pies. Pero ha surgido un enemigo difícil de vencer: su propio rostro. Quien hizo pública su imagen fue Marco Mejía, un oficial de la policía mexicana para quien la captura del temido narcotraficante se ha convertido en un punto de honor. A Mejía lo mueve el deseo de justicia y la sed de venganza: fue Casillas quien años atrás mató a su padre. Casillas no se dejará atrapar fácilmente. Al sentirse acorralado y para proteger a su familia, decide hacerse una arriesgada cirugía plástica en el rostro. Es en ese quirófano donde librará la batalla más importante de su vida.