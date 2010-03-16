Justified en Español

Atormentado por su pasado personal y profesional, el alguacil federal Raylan Givens (Timothy Olyphant) ha sido "reasignado" a Kentucky, su ciudad natal. Cuando un caso lo pone cara a cara con un viejo amigo delincuente, los esqueletos que salen de su armario obligan a Raylan a enfrentar algunos asuntos familiares pendientes por su propia cuenta.