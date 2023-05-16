Aurora, de 17 años, aparece asesinada en el instituto durante las fiestas del pueblo de Cárdena. Se abren dos líneas de investigación: la oficial liderada por Miguel Ángel, teniente de la Guardia Civil y la extraoficial de su hija Julia, compañera de clase de la víctima. Padre e hija irán uniendo las piezas del puzle en paralelo y se embarcarán en un viaje lleno de enigmas, pistas y trampas.more
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Aurora, de 17 años, aparece asesinada en el instituto durante las fiestas del pueblo de Cárdena. Se abren dos líneas de investigación: la oficial liderada por Miguel Ángel, teniente de la Guardia Civil y la extraoficial de su hija Julia, compañera de clase de la víctima. Padre e hija irán uniendo las piezas del puzle en paralelo y se embarcarán en un viaje lleno de enigmas, pistas y trampas.
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La Chica Invisible
Aurora, de 17 años, aparece asesinada en el instituto durante las fiestas del pueblo de Cárdena. Se abren dos líneas de investigación: la oficial liderada por Miguel Ángel, teniente de la Guardia Civil y la extraoficial de su hija Julia, compañera de clase de la víctima. Padre e hija irán uniendo las piezas del puzle en paralelo y se embarcarán en un viaje lleno de enigmas, pistas y trampas.