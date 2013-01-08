La Patrona

Protagonizada por la talentosa actriz y cantante Aracely Arámbula (“La Doña”) como Gabriela Suarez, la única mujer que trabaja como minera y se enamora con Alejandro Beltrán (Jorge Luis Pila “En Otra Piel”). Esta relación le trae muchas problemas a Gabriela, incluyendo su guerra contra Antonia Guerra (Christian Bach “La Impostora”), la dueña de las minas y madre de Alejandro. Siendo incriminada falsamente, Gabriela es encarcelada en una institución mental y separada de todo lo que ama. Ocho años después, Gabriela regresará con una nueva identidad reclamando su venganza contra todos que contribuyeron en su detención, a recuperar su hijo, a pelear por amor, y traer justicia a las minas.