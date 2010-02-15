El Clon

El Clon relata la historia de un amor mágico que rompe las barreras del tiempo y la distancia, donde dos corazones marcan su camino en medio de un baile sensual y el robo de una mirada eterna y mítica. Jade y Lucas enfrentarán la crueldad de corazones separados por un destino escrito y la cobardía de una lucha interna.