The Awesomes en Español

The Awesomes En Español es una serie animada para adultos que combina el suspenso de la narrativa de un comic con comedia inspirada e irreverente. Protagonizada por la voz del talentoso Eugenio Derbez (No Se Aceptan Devoluciones) y los mejores comediantes de México. The Awesomes En Español introducen a un equipo de no-tan-súper héroes que se las ingenian para salvar al mundo.