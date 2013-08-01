The Awesomes En Español es una serie animada para adultos que combina el suspenso de la narrativa de un comic con comedia inspirada e irreverente. Protagonizada por la voz del talentoso Eugenio Derbez (No Se Aceptan Devoluciones) y los mejores comediantes de México. The Awesomes En Español introducen a un equipo de no-tan-súper héroes que se las ingenian para salvar al mundo.more
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The Awesomes En Español es una serie animada para adultos que combina el suspenso de la narrativa de un comic con comedia inspirada e irreverente. Protagonizada por la voz del talentoso Eugenio Derbez (No Se Aceptan Devoluciones) y los mejores comediantes de México. The Awesomes En Español introducen a un equipo de no-tan-súper héroes que se las ingenian para salvar al mundo.
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The Awesomes en Español
The Awesomes En Español es una serie animada para adultos que combina el suspenso de la narrativa de un comic con comedia inspirada e irreverente. Protagonizada por la voz del talentoso Eugenio Derbez (No Se Aceptan Devoluciones) y los mejores comediantes de México. The Awesomes En Español introducen a un equipo de no-tan-súper héroes que se las ingenian para salvar al mundo.