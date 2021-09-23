Siguiendo los eventos de la película LOS CROODS: UNA NUEVA ERA, dos familias muy diferentes unen fuerzas para crear una nueva comunidad, una cooperativa de supervivencia cavernícola, ¡la granja más increíble en la historia de la prehistoria!more
Siguiendo los eventos de la película LOS CROODS: UNA NUEVA ERA, d...More
Stream thousands of shows and movies, with plans starting at $12.49/month.
Siguiendo los eventos de la película LOS CROODS: UNA NUEVA ERA, dos familias muy diferentes unen fuerzas para crear una nueva comunidad, una cooperativa de supervivencia cavernícola, ¡la granja más increíble en la historia de la prehistoria!
About this Show
El Árbol Familiar de los Croods
Siguiendo los eventos de la película LOS CROODS: UNA NUEVA ERA, dos familias muy diferentes unen fuerzas para crear una nueva comunidad, una cooperativa de supervivencia cavernícola, ¡la granja más increíble en la historia de la prehistoria!