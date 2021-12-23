Dragones: Los nueve reinos

Ambientada 1300 años después de los acontecimientos de "Cómo entrenar a tu dragón: Mundo oculto", nuestra historia tiene lugar en el mundo moderno, donde los dragones son cosas de fantasía, mitos y leyendas. Después de que un cometa casi choca con la Tierra y provoca un gran levantamiento tectónico, creando una inmensa y misteriosa fisura, los científicos acuden de todo el mundo y construyen un centro de investigación de vanguardia. Conoceremos a Tom Kullersen, un niño en busca de aventuras, cuya madre es una de las principales científicas del laboratorio, descubre en secreto que los dragones existen y que en la fisura hay una entrada al Mundo Oculto. Tom establece un vínculo con un dragón minifuria que ha perdido su hogar. Uno por uno, otros tres adolescentes se enteran del secreto de Tom y crean un vínculo con sus propios dragones, formando un nuevo grupo de jinetes de dragón. La primera temporada nos presenta este nuevo mundo, los personajes y un nuevo equipo de dragones héroes. Los jinetes harán sorprendentes descubrimientos sobre los dragones y su mundo, y jurarán guardar el secreto de su existencia de aquellos que en la superficie quieran hacerles daño.