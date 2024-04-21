Red Eye (UK) (en Español)

Un thriller de suspenso en el que un asesinato en el aeropuerto de Heathrow desencadena una conspiración mayor y la caza del asesino, que se cree que está a bordo de un vuelo transatlántico. Se trata de la primera entrega de una franquicia en la que la protagonista, Hana, investiga crímenes graves, como si de una Duro de Matar moderna se tratara.