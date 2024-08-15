Despedida De Soltero

Un grupo de británicos viaja a Sudamérica para celebrar la «última semana de libertad» de Stu. Pero cuando uno de ellos cae desplomado en el aeropuerto, lo de la última semana de libertad se convierte en realidad. En la cárcel, una pregunta brilla con luz propia: ¿Sabes quiénes son tus amigos?