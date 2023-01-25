Invirtió su fortuna para comprar amor. Se operó 27 veces. Cumplió sus sueños. La gente lo amó. Ricardo Fort vivió como quiso y murió como pudo. Pero detrás de su leyenda se esconde una historia marcada por los conflictos familiares, la ambigüedad sexual y el dolor físico. Dividida en cuatro episodios con producción cinematográfica y la participación de su círculo íntimo, "El Comandante Fort" descubre los archivos secretos del millonario más carismático de los últimos tiempos.more
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Invirtió su fortuna para comprar amor. Se operó 27 veces. Cumplió sus sueños. La gente lo amó. Ricardo Fort vivió como quiso y murió como pudo. Pero detrás de su leyenda se esconde una historia marcada por los conflictos familiares, la ambigüedad sexual y el dolor físico. Dividida en cuatro episodios con producción cinematográfica y la participación de su círculo íntimo, "El Comandante Fort" descubre los archivos secretos del millonario más carismático de los últimos tiempos.
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El Comandante Fort
Invirtió su fortuna para comprar amor. Se operó 27 veces. Cumplió sus sueños. La gente lo amó. Ricardo Fort vivió como quiso y murió como pudo. Pero detrás de su leyenda se esconde una historia marcada por los conflictos familiares, la ambigüedad sexual y el dolor físico. Dividida en cuatro episodios con producción cinematográfica y la participación de su círculo íntimo, "El Comandante Fort" descubre los archivos secretos del millonario más carismático de los últimos tiempos.