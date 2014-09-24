Black-ish en Español

Andre "Dre" Johnson tiene un gran empleo, una esposa hermosa, Rainbow, cuatro hijos y una casa en los suburbios. Pero ¿el éxito no habrá asimilado demasiado a su familia negra? Con la ayuda de su papá, Dre se propone darle a su familia una identidad cultural que honre su pasado y a la vez mire al futuro.