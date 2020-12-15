Trolls: TrollsTopía

Trolls: ¡Trollstopía! Es el siguiente episodio en las increíbles aventuras de Trolls. Durante la secuela de Trolls, Trolls: Gira Mundial, todo se pone de cabeza cuando Poppy descubre que hay otras 5 tribus musicales dispersas en el bosque. Ahora, armada de su interminable positividad ella decide llevar representantes de las tribus del Country, Clásico, Funk, Tecno, y Rock para vivir juntos en su villa y así formar una nueva ciudad Troll para promover amistad y armonía en un gran experimento que ella llama... ¡Trollstopía! Los representantes de las otras villas permanecen en sus respectivas villas y continúan funcionando como los líderes de sus tribus. En su lugar, conoceremos personajes nuevos y originales que representan lo divertido de sus tribus nativas.