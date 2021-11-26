Trolls: Festividades en Armonía

Como las festividades se acerca, la reina Poppy planea el primer intercambio anual de regalos secretos de navidad en el reino de los Trolls. Pero las cosas toman un giro inesperado cuando ella y Ramón dibujan el nombre del otro. Mientras Diamantito se bloquea de ideas al intentar escribir un especial rap navideño para su papá.