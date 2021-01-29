En cada jardín existe todo un mundo que usualmente no hes visto por la gente. Los intrépidos sigue las aventuras de una pandilla de criaturas pequeñas, una piedrita, una mora, una rama, y una hoja, unos mejore amigos que viven en un jardín que pertenece a un trío de humanas igual de descuiadadas. Esta banda de héroes diminutos se hace llamar "los intrépidos", y aunque sean las criaturas más pequeñas del jardín, están determinadas a vivir en grande a pesar (o a veces debida a) su limitada perspectiva.more
En cada jardín existe todo un mundo que usualmente no hes visto p...More
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En cada jardín existe todo un mundo que usualmente no hes visto por la gente. Los intrépidos sigue las aventuras de una pandilla de criaturas pequeñas, una piedrita, una mora, una rama, y una hoja, unos mejore amigos que viven en un jardín que pertenece a un trío de humanas igual de descuiadadas. Esta banda de héroes diminutos se hace llamar "los intrépidos", y aunque sean las criaturas más pequeñas del jardín, están determinadas a vivir en grande a pesar (o a veces debida a) su limitada perspectiva.
About this Show
Los Intrépidos
En cada jardín existe todo un mundo que usualmente no hes visto por la gente. Los intrépidos sigue las aventuras de una pandilla de criaturas pequeñas, una piedrita, una mora, una rama, y una hoja, unos mejore amigos que viven en un jardín que pertenece a un trío de humanas igual de descuiadadas. Esta banda de héroes diminutos se hace llamar "los intrépidos", y aunque sean las criaturas más pequeñas del jardín, están determinadas a vivir en grande a pesar (o a veces debida a) su limitada perspectiva.