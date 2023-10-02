Equipo del Terror

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Equipo del TerrorEquipo del Terror

Todo comenzó durante la detención en un cementerio, cuando Soleil Le Claire, una chica que VIVE para el horror, accidentalmente rompió un hechizo en el Árbol de la Vida y desató un antiguo mal en este mundo. El espíritu de Marie Laveau, la reina vudú de Nueva Orleans, la puso a ella y a otros cuatro chicos a cargo de salvar a la ciudad de Belial, un antiguo demonio que se alimenta del miedo. Afortunadamente no están solos: cada uno recibe un don especial de espíritus vudú llamados Loa. Missy recibe súper fuerza, Tal Vez tiene la capacidad de desaparecer en el reino de los muertos, Pat puede entender cualquier idioma o criatura, Stanley obtiene conocimiento sobre cualquier cosa que toque y Soleil puede invocar fuego. Más adelante en la temporada, ella también desarrolla poderes de aire y agua. El barrio en el que viven, La 13 y la tercera, es conocido por el turismo de miedo y Soleil siempre amó todas las leyendas aterradoras sobre su pequeño barrio espeluznante. Así que está más que emocionada de descubrir el mayor secreto de la ciudad: que los vampiros, los rougarous, los fantasmas, los monstruos y los demonios son, de hecho, muy reales. Las criaturas han estado viviendo en secreto entre los humanos durante décadas... pero las tensiones entre los rougarous y los vampiros han sido altas últimamente, y cuando Missy tiene que convertirse en una rougarou para sobrevivir a una lesión que amenaza su vida, los chicos no pueden evitar involucrarse en todo esto. Nuestro Equipo tendrá que perfeccionar sus poderes, averiguar qué está haciendo Belial, mantener la paz entre los vampiros y los rougarous y descubrir cómo ser un equipo porque no hay forma de que todos estén juntos de otra manera. Pero enfrentarse a leyendas locales como el Feu Follet, monstruos del pantano y sabuesos demoníacos del inframundo es una experiencia de unión extraña, y nuestro Equipo se dará cuenta de que hay algo más entre ellos de lo que pensaban.more

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Equipo del Terror

Todo comenzó durante la detención en un cementerio, cuando Soleil Le Claire, una chica que VIVE para el horror, accidentalmente rompió un hechizo en el Árbol de la Vida y desató un antiguo mal en este mundo. El espíritu de Marie Laveau, la reina vudú de Nueva Orleans, la puso a ella y a otros cuatro chicos a cargo de salvar a la ciudad de Belial, un antiguo demonio que se alimenta del miedo. Afortunadamente no están solos: cada uno recibe un don especial de espíritus vudú llamados Loa. Missy recibe súper fuerza, Tal Vez tiene la capacidad de desaparecer en el reino de los muertos, Pat puede entender cualquier idioma o criatura, Stanley obtiene conocimiento sobre cualquier cosa que toque y Soleil puede invocar fuego. Más adelante en la temporada, ella también desarrolla poderes de aire y agua. El barrio en el que viven, La 13 y la tercera, es conocido por el turismo de miedo y Soleil siempre amó todas las leyendas aterradoras sobre su pequeño barrio espeluznante. Así que está más que emocionada de descubrir el mayor secreto de la ciudad: que los vampiros, los rougarous, los fantasmas, los monstruos y los demonios son, de hecho, muy reales. Las criaturas han estado viviendo en secreto entre los humanos durante décadas... pero las tensiones entre los rougarous y los vampiros han sido altas últimamente, y cuando Missy tiene que convertirse en una rougarou para sobrevivir a una lesión que amenaza su vida, los chicos no pueden evitar involucrarse en todo esto. Nuestro Equipo tendrá que perfeccionar sus poderes, averiguar qué está haciendo Belial, mantener la paz entre los vampiros y los rougarous y descubrir cómo ser un equipo porque no hay forma de que todos estén juntos de otra manera. Pero enfrentarse a leyendas locales como el Feu Follet, monstruos del pantano y sabuesos demoníacos del inframundo es una experiencia de unión extraña, y nuestro Equipo se dará cuenta de que hay algo más entre ellos de lo que pensaban.

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