Abominable y la Ciudad Invisible

Abominable y la ciudad invisible es una comedia de aventura que continúa las alocadas y divertidas aventuras de Abominable. En nuestra serie, Yi, Jin y Peng descubren que existe todo un mundo mágico allá afuera - y está más cerca de lo que creen. ¡Resulta que la ciudad está llena de criaturas mágicas! Y todos parecen necesitar la ayuda de los niños. Ayudarlos llevará a los niños - y su adorable amigo yeti Everest - en una extraordinaria, divertida y amigable aventura por China y más.