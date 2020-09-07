Llena del ingenioso humor y comedia física que hizo tan populares las películas de Madagascar, "Madagascar: Algo salvaje" es una serie musical generada por computadora que presenta a Alex, Marty, Gloria y Melman como jóvenes residentes de un hábitat de rescate en el zoológico de Central Park. Como todo el que llega a Nueva York, estos pequeños tienen grandes sueños y grandes planes. La serie se enfoca en ser tú mismo, en jamás rendirte y a perseguir tus sueños a toda costa, pase lo que pase.more
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Llena del ingenioso humor y comedia física que hizo tan populares las películas de Madagascar, "Madagascar: Algo salvaje" es una serie musical generada por computadora que presenta a Alex, Marty, Gloria y Melman como jóvenes residentes de un hábitat de rescate en el zoológico de Central Park. Como todo el que llega a Nueva York, estos pequeños tienen grandes sueños y grandes planes. La serie se enfoca en ser tú mismo, en jamás rendirte y a perseguir tus sueños a toda costa, pase lo que pase.
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Madagascar: Algo Salvaje
Llena del ingenioso humor y comedia física que hizo tan populares las películas de Madagascar, "Madagascar: Algo salvaje" es una serie musical generada por computadora que presenta a Alex, Marty, Gloria y Melman como jóvenes residentes de un hábitat de rescate en el zoológico de Central Park. Como todo el que llega a Nueva York, estos pequeños tienen grandes sueños y grandes planes. La serie se enfoca en ser tú mismo, en jamás rendirte y a perseguir tus sueños a toda costa, pase lo que pase.