Madagascar: Algo Salvaje

Llena del ingenioso humor y comedia física que hizo tan populares las películas de Madagascar, "Madagascar: Algo salvaje" es una serie musical generada por computadora que presenta a Alex, Marty, Gloria y Melman como jóvenes residentes de un hábitat de rescate en el zoológico de Central Park. Como todo el que llega a Nueva York, estos pequeños tienen grandes sueños y grandes planes. La serie se enfoca en ser tú mismo, en jamás rendirte y a perseguir tus sueños a toda costa, pase lo que pase.