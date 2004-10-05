Desde que tiene uso de razón, Ichigo Kurosaki puede ver fantasmas. Pero un día conoce a Rukia, una diosa Shinigami que combate a unos espíritus malignos llamados Hollows, y su vida cambiará para siempre cuando Rukia le transfiera casi todos sus poderes.more
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Desde que tiene uso de razón, Ichigo Kurosaki puede ver fantasmas. Pero un día conoce a Rukia, una diosa Shinigami que combate a unos espíritus malignos llamados Hollows, y su vida cambiará para siempre cuando Rukia le transfiera casi todos sus poderes.
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BLEACH (en Español)
Desde que tiene uso de razón, Ichigo Kurosaki puede ver fantasmas. Pero un día conoce a Rukia, una diosa Shinigami que combate a unos espíritus malignos llamados Hollows, y su vida cambiará para siempre cuando Rukia le transfiera casi todos sus poderes.