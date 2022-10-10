BLEACH: Thousand-Year Blood War (en Español)

¿Todo fue una coincidencia o fue inevitable? Ichigo Kurosaki obtuvo los poderes de un Segador de Almas a través de un encuentro casual. Como Segador de Almas Sustituto, Ichigo quedó atrapado en el tumulto de la Sociedad de Almas, un lugar donde se reúnen las almas fallecidas. Pero con la ayuda de sus amigos, Ichigo superó todos los desafíos para volverse aún más fuerte. Cuando aparecen nuevos Segadores de Almas y un nuevo enemigo en Karakura, su ciudad natal, Ichigo regresa al campo de batalla con su Zanpaktó para ayudar a los necesitados. Mientras tanto, la Sociedad de Almas observa un aumento repentino en el número de Huecos que son destruidos en el Mundo Humano. También reciben informes separados de residentes que han desaparecido en el Distrito Rukon. Finalmente, el Seireitei, hogar de los Segadores de Almas, es atacado por un grupo que se hace llamar el Wandenreich. Liderados por Yhwach, el padre de todos los Quincy, el Wandenreich declara la guerra a los Segadores de Almas con el siguiente mensaje: "Dentro de cinco días, la Sociedad de Almas será aniquilada por el Wandenreich". La historia y la verdad ocultas por los Segadores de Almas por mil largos años finalmente salen a la luz. Todas las cosas deben llegar a su fin, ¡cuando comienza la batalla final de Ichigo Kurosaki!