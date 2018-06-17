In "Wrong Man," a series by award-winning filmmaker Joe Berlinger, a team of esteemed experts re-investigate the cases of three inmates who have been locked up for decades and claim they're innocent.more
In "Wrong Man," a series by award-winning filmmaker Joe Berlinger...More
Starring: Ronald KubyJoe D. KennedySue-Ann Robinson
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In "Wrong Man," a series by award-winning filmmaker Joe Berlinger, a team of esteemed experts re-investigate the cases of three inmates who have been locked up for decades and claim they're innocent.
Starring: Ronald KubyJoe D. KennedySue-Ann RobinsonIra Lee Todd Jr.
About this Show
Wrong Man
In "Wrong Man," a series by award-winning filmmaker Joe Berlinger, a team of esteemed experts re-investigate the cases of three inmates who have been locked up for decades and claim they're innocent.
Starring: Ronald KubyJoe D. KennedySue-Ann RobinsonIra Lee Todd Jr.