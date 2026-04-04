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MAO (en Español)MAO (en Español)

Mao, un joven místico que vive en el período Taisho de Japón, a principios del 1900, es un misterioso onmyoji quien, luego de padecer una maldición que cambió su vida, vivió por 900 largos años. Su mundo se vuelve aún más extraño cuando conoce a Nanoka Kiba, una estudiante de secundaria básica quien parece haber viajado desde el futuro. Cuando Nanoka era una niña, sufrió un accidente con sus padres y ella fue la única sobreviviente. Pero cuando Nanoka decide volver a esa fatídica galería comercial donde sucedió el accidente, se transporta a otro tiempo y lugar: A un mundo en donde los ayakashi sobrenaturales abundan en una era anterior a la suya. Allí, ella conoce a Mao, cuyas repentinas y extrañas preguntas animan a Nanoka a verse a sí misma y a su singular vida bajo un lente completamente nuevo. Ahora, los dos viajeros de mundos distintos se unen y enfrentan a los poderes oscuros que azotan la vida de ambos. El último trabajo de Rumiko Takahashi, MAO, ¡finalmente cobra vida en un animé! Prepárense para este misterio de fantasía oscura con viajes en el tiempo. En donde una maldición devora al tiempo mismo...more

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MAO (en Español)

Mao, un joven místico que vive en el período Taisho de Japón, a principios del 1900, es un misterioso onmyoji quien, luego de padecer una maldición que cambió su vida, vivió por 900 largos años. Su mundo se vuelve aún más extraño cuando conoce a Nanoka Kiba, una estudiante de secundaria básica quien parece haber viajado desde el futuro. Cuando Nanoka era una niña, sufrió un accidente con sus padres y ella fue la única sobreviviente. Pero cuando Nanoka decide volver a esa fatídica galería comercial donde sucedió el accidente, se transporta a otro tiempo y lugar: A un mundo en donde los ayakashi sobrenaturales abundan en una era anterior a la suya. Allí, ella conoce a Mao, cuyas repentinas y extrañas preguntas animan a Nanoka a verse a sí misma y a su singular vida bajo un lente completamente nuevo. Ahora, los dos viajeros de mundos distintos se unen y enfrentan a los poderes oscuros que azotan la vida de ambos. El último trabajo de Rumiko Takahashi, MAO, ¡finalmente cobra vida en un animé! Prepárense para este misterio de fantasía oscura con viajes en el tiempo. En donde una maldición devora al tiempo mismo...

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