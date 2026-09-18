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Mr & Mrs Murder
The Trial of Lindsay Clancy
Where Are You Jacob?
Her Last Call
Stalking Samantha
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ABC 20/20
Mr & Mrs Murder
News Magazine • Episode (2026)
The Trial of Lindsay Clancy
News Magazine • Episode (2026)
Where Are You Jacob?
News Magazine • Episode (2026)
Her Last Call
News Magazine • Episode (2026)
Stalking Samantha
News Magazine • Episode (2026)
Evil at the Door
News Magazine • Episode (2026)
Murder Next Door
News Magazine • Episode (2026)
Tracking Susana
News Magazine • Episode (2026)
The Secret in the Water
News Magazine • Episode (2026)
Death of a Showgirl
News Magazine • Episode (2026)
One Last Call
News Magazine • Episode (2026)
The Neighbor From Hell
News Magazine • Episode (2026)
Murder She Wrote: The Kouri Richins Trial
News Magazine • Episode (2026)
The Vanishing Of Nancy Woodrum
News Magazine • Episode (2026)
Murder At The U
News Magazine • Episode (2026)
Yogurt Shop Murders
News Magazine • Episode (2025)
The Au Pair, the Affair and Murder
News Magazine • Episode (2026)
Footprints in the Snow
News Magazine • Episode (2026)
What The Killer Left Behind
News Magazine • Episode (2026)
Her Last Note
News Magazine • Episode (2026)
The Hunt for Mr. Right
News Magazine • Episode (2026)
Badass Detective
News Magazine • Episode (2026)
Meddler or Murderer?
News Magazine • Episode (2026)
Ride or Die
News Magazine • Episode (2025)
The Final Cut
News Magazine • Episode (2025)
I’m Going To Get You
News Magazine • Episode (2025)
You Took My Daughter
News Magazine • Episode (2025)
The Murdaugh Family Murders
News Magazine • Episode (2025)
Lost in the Night: Who Murdered Jessica Currin?
News Magazine • Episode (2025)
Driven to Death
News Magazine • Episode (2025)
Life On The Line
News Magazine • Episode (2025)
What Happened to the McStays?
News Magazine • Episode (2025)
He's Right Behind You
News Magazine • Episode (2025)
21 Days to Murder
News Magazine • Episode (2025)
First Comes Love, Then Comes Murder
News Magazine • Episode (2025)
Idaho Justice
News Magazine • Episode (2025)
They Know Everything
News Magazine • Episode (2025)
Karen Read: The Verdict | 20/20
News Magazine • Episode (2025)
I Have Killed For You
News Magazine • Episode (2025)
Road Map to Murder
News Magazine • Episode (2025)
Sherri Papini: Where the Truth Lies
News Magazine • Episode (2025)
Blood on the Door
News Magazine • Episode (2025)
The Rose Petal Murder
News Magazine • Episode (2025)
Unlucky Numbers
News Magazine • Episode (2025)
Sex, Knives, and Videotape
News Magazine • Episode (2025)
Family Lies?
News Magazine • Episode (2025)
Dirty Little Secret
News Magazine • Episode (2025)
You Left Me For Dead
News Magazine • Episode (2025)
The Code Breakers
News Magazine • Episode (2025)
Mountain of Lies
News Magazine • Episode (2025)
Gabby Petito: Her Parents Speak Out
News Magazine • Episode (2025)
Small Town, Big Con
News Magazine • Episode (2025)
File M For Murder
News Magazine • Episode (2025)
Run, Run, Run
News Magazine • Episode (2025)
Explosive Secrets
News Magazine • Episode (2025)
The Lies Beneath
News Magazine • Episode (2025)
The Last Text
News Magazine • Episode (2025)
Forever Young: Who Killed JonBenét Ramsey?
News Magazine • Episode (2024)
Meet The Other Me
News Magazine • Episode (2024)
Fatal Disguise
News Magazine • Episode (2024)
Fire and Vice
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
Her Last Halloween
News Magazine • Episode (2024)
A Puzzling Murder
News Magazine • Episode (2024)
The Menendez Brothers: Reversal of Fortune?
News Magazine • Episode (2024)
Can I Prey First?
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Killer Down the Hall
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Girl Who Looked Like Me
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
Cold Blooded
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Pointe of No Return
Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
Karen Read: The Perfect Storm
News Magazine • Episode (2024)