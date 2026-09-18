Mr & Mrs Murder
Mr & Mrs Murder
The Trial of Lindsay Clancy
The Trial of Lindsay Clancy
Where Are You Jacob?
Where Are You Jacob?
Her Last Call
Her Last Call
Stalking Samantha
Stalking Samantha

ABC 20/20

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ABC 20/20
Mr & Mrs MurderNews Magazine • Episode (2026)
The Trial of Lindsay ClancyNews Magazine • Episode (2026)
Where Are You Jacob?News Magazine • Episode (2026)
Her Last CallNews Magazine • Episode (2026)
Stalking SamanthaNews Magazine • Episode (2026)
Evil at the DoorNews Magazine • Episode (2026)
Murder Next DoorNews Magazine • Episode (2026)
Tracking SusanaNews Magazine • Episode (2026)
The Secret in the WaterNews Magazine • Episode (2026)
Death of a ShowgirlNews Magazine • Episode (2026)
One Last CallNews Magazine • Episode (2026)
The Neighbor From HellNews Magazine • Episode (2026)
Murder She Wrote: The Kouri Richins TrialNews Magazine • Episode (2026)
The Vanishing Of Nancy WoodrumNews Magazine • Episode (2026)
Murder At The UNews Magazine • Episode (2026)
Yogurt Shop MurdersNews Magazine • Episode (2025)
The Au Pair, the Affair and MurderNews Magazine • Episode (2026)
Footprints in the SnowNews Magazine • Episode (2026)
What The Killer Left BehindNews Magazine • Episode (2026)
Her Last NoteNews Magazine • Episode (2026)
The Hunt for Mr. RightNews Magazine • Episode (2026)
Badass DetectiveNews Magazine • Episode (2026)
Meddler or Murderer?News Magazine • Episode (2026)
Ride or DieNews Magazine • Episode (2025)
The Final CutNews Magazine • Episode (2025)
I’m Going To Get YouNews Magazine • Episode (2025)
You Took My DaughterNews Magazine • Episode (2025)
The Murdaugh Family MurdersNews Magazine • Episode (2025)
Lost in the Night: Who Murdered Jessica Currin?News Magazine • Episode (2025)
Driven to DeathNews Magazine • Episode (2025)
Life On The LineNews Magazine • Episode (2025)
What Happened to the McStays?News Magazine • Episode (2025)
He's Right Behind YouNews Magazine • Episode (2025)
21 Days to MurderNews Magazine • Episode (2025)
First Comes Love, Then Comes MurderNews Magazine • Episode (2025)
Idaho JusticeNews Magazine • Episode (2025)
They Know EverythingNews Magazine • Episode (2025)
Karen Read: The Verdict | 20/20News Magazine • Episode (2025)
I Have Killed For YouNews Magazine • Episode (2025)
Road Map to MurderNews Magazine • Episode (2025)
Sherri Papini: Where the Truth LiesNews Magazine • Episode (2025)
Blood on the DoorNews Magazine • Episode (2025)
The Rose Petal MurderNews Magazine • Episode (2025)
Unlucky NumbersNews Magazine • Episode (2025)
Sex, Knives, and VideotapeNews Magazine • Episode (2025)
Family Lies?News Magazine • Episode (2025)
Dirty Little SecretNews Magazine • Episode (2025)
You Left Me For DeadNews Magazine • Episode (2025)
The Code BreakersNews Magazine • Episode (2025)
Mountain of LiesNews Magazine • Episode (2025)
Gabby Petito: Her Parents Speak OutNews Magazine • Episode (2025)
Small Town, Big ConNews Magazine • Episode (2025)
File M For MurderNews Magazine • Episode (2025)
Run, Run, RunNews Magazine • Episode (2025)
Explosive SecretsNews Magazine • Episode (2025)
The Lies BeneathNews Magazine • Episode (2025)
The Last TextNews Magazine • Episode (2025)
Forever Young: Who Killed JonBenét Ramsey?News Magazine • Episode (2024)
Meet The Other MeNews Magazine • Episode (2024)
Fatal DisguiseNews Magazine • Episode (2024)
Fire and ViceNot Rated • News Magazine • Episode (2024)
Her Last HalloweenNews Magazine • Episode (2024)
A Puzzling MurderNews Magazine • Episode (2024)
The Menendez Brothers: Reversal of Fortune?News Magazine • Episode (2024)
Can I Prey First?Not Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Killer Down the HallNot Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Girl Who Looked Like MeNot Rated • News Magazine • Episode (2024)
Cold BloodedNot Rated • News Magazine • Episode (2024)
The Pointe of No ReturnNot Rated • News Magazine • Episode (2024)
Karen Read: The Perfect StormNews Magazine • Episode (2024)