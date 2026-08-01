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Soulm8te
Ready or Not 2: Here I Come
Hokum
Nosferatu
The Substance
Stream & Scream
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Stream & Scream
Soulm8te
R • Thriller, Science Fiction • Movie (2026)
Ready or Not 2: Here I Come
R • Horror, Thriller • Movie (2026)
Hokum
R • Horror, Thriller • Movie (2026)
Nosferatu
R • Horror, Drama • Movie (2024)
The Substance
R • Horror, Science Fiction • Movie (2024)
X
R • Horror • Movie (2022)
Pearl
R • Horror, Thriller • Movie (2022)
MaXXXine
R • Horror, Thriller • Movie (2024)
Hereditary
R • Thriller, Horror • Movie (2018)
Midsommar
R • Thriller, Drama • Movie (2019)
Heretic
R • Thriller, Horror • Movie (2024)
Clown Panic
TVMA • Documentaries • Movie (2026)