Hulu

Aug. 1 - Aug. 4

Stream the festival live - right from your couch.
Available to all Hulu subscribers.

Requires Hulu or Hulu (No Ads) base plan subscription. Live content access available 8/1/24 through 8/4/24 from 12:00 p.m. - 11:59 p.m. CT only. Free trial offer valid for new and eligible returning subscribers only. After free trial ends, subscription fees apply starting at $7.99/month unless canceled. Cancel anytime. Terms apply.

Catch Lollapalooza Live - All Weekend Long

*ALL TIMES SUBJECT TO CHANGE. We'll be regularly updating this page with the latest lineup for the Lollapalooza livestream only on Hulu.
CHANNEL 1
Matt Hansen
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Chappell Roan
6:00 PM ET, 5:00 PM CT, 3:00 PM PT
Walker & Royce
7:00 PM ET, 6:00 PM CT, 4:00 PM PT
Kesha
8:05 PM ET, 7:05 PM CT, 5:05 PM PT
Benson Boone
9:05 PM ET, 8:05 PM CT, 6:05 PM PT
Fisher
10:10 PM ET, 9:10 PM CT, 7:10 PM PT
HEADLINER
Megan Thee Stallion
11:30 PM ET, 10:30 PM CT, 8:30 PM PT
CHANNEL 2
METTE
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Sam Barber
6:00 PM ET, 5:00 PM CT, 3:00 PM PT
BigXthaPlug
7:10 PM ET, 6:10 PM CT, 4:10 PM PT
Lizzy McAlpine
8:15 PM ET, 7:15 PM CT, 5:15 PM PT
Labrinth
9:20 PM ET, 8:20 PM CT, 6:20 PM PT
HEADLINER
Hozier
10:30 PM ET, 9:30 PM CT, 7:30 PM PT
CHANNEL 1
Daniel Seavey
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Sexyy Red
5:45 PM ET, 4:45 PM CT, 2:45 PM PT
ALOK
6:50 PM ET, 5:50 PM CT, 3:50 PM PT
Reneé Rapp
7:45 PM ET, 6:45 PM CT, 4:45 PM PT
Laufey with the Chicago Philharmonic
8:50 PM ET, 7:50 PM CT, 5:50 PM PT
Galantis
9:55 PM ET, 8:55 PM CT, 6:55 PM PT
HEADLINER
Stray Kids
11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT
CHANNEL 2
Xandra
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
PawPaw Rod
5:45 PM ET, 4:45 PM CT, 2:45 PM PT
it's murph
6:30 PM ET, 5:30 PM CT, 3:30 PM PT
Noizu
7:20 PM ET, 6:20 PM CT, 4:20 PM PT
Ruel
8:25 PM ET, 7:25 PM CT, 5:25 PM PT
ZEDD
9:30 PM ET, 8:30 PM CT, 6:30 PM PT
Victoria Monét
10:50 PM ET, 9:50 PM CT, 7:50 PM PT
Kevin Abstract
11:35 PM ET, 10:35 PM CT, 8:35 PM PT
CHANNEL 1
Destroy Boys
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Leisure
5:35 PM ET, 4:35 PM CT, 2:35 PM PT
TV Girl
6:40 PM ET, 5:40 PM CT, 3:40 PM PT
Deftones
7:45 PM ET, 6:45 PM CT, 4:45 PM PT
Tate McRae
8:45 PM ET, 7:45 PM CT, 5:45 PM PT
HEADLINER
The Killers
9:45 PM ET, 8:45 PM CT, 6:45 PM PT
Skrillex
11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT
CHANNEL 2
Briston Maroney
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
IVE
6:00 PM ET, 5:00 PM CT, 3:00 PM PT
Nia Archives
6:50 PM ET, 5:50 PM CT, 3:50 PM PT
Ethel Cain
7:35 PM ET, 6:35 PM CT, 4:35 PM PT
Four Tet
8:20 PM ET, 7:20 PM CT, 5:20 PM PT
HEADLINER
Future x Metro Boomin
9:45 PM ET, 8:45 PM CT, 6:45 PM PT
Hippo Campus
11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT
CHANNEL 1
Waterparks
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Vince Staples
5:45 PM ET, 4:45 PM CT, 2:45 PM PT
Teddy Swims
6:45 PM ET, 5:45 PM CT, 3:45 PM PT
Conan Gray
7:45 PM ET, 6:45 PM CT, 4:45 PM PT
SIR
8:55 PM ET, 7:55 PM CT, 5:55 PM PT
Zeds Dead
10:00 PM ET, 9:00 PM CT, 7:00 PM PT
HEADLINER
blink-182
11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT
CHANNEL 2
Knox
5:05 PM ET, 4:05 PM CT, 2:05 PM PT
Slow Pulp
5:35 PM ET, 4:35 PM CT, 2:35 PM PT
Mersiv
6:15 PM ET, 5:15 PM CT, 3:15 PM PT
Mimi Webb
6:45 PM ET, 5:45 PM CT, 3:45 PM PT
Pierce the Veil
7:45 PM ET, 6:45 PM CT, 4:45 PM PT
Black Tiger Sex Machine
8:55 PM ET, 7:55 PM CT, 5:55 PM PT
Two Door Cinema Club
10:00 PM ET, 9:00 PM CT, 7:00 PM PT
HEADLINER
Melanie Martinez
11:00 PM ET, 10:00 PM CT, 8:00 PM PT
